حالة الطقس الجمعة.. الأرصاد: الحرارة 12 في هذه المناطق

كتب- أحمد مسعد:

توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الجمعة، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل، وطقس معتدل على جنوب سيناء، وطقس بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الجمعة سيشهد شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.