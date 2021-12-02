الأشراف: تعاون كامل مع مؤسسة "مساجد" لتقديم كل المعلومات الخاصة بمساجد آل البيت

كتب- محمود مصطفى:

أعرب محمود الشريف نقيب الأشراف، عن ترحيب النقابة بالتعاون مع مؤسسة "مساجد"، وتقديم المعلومات التاريخية الموثقة الخاصة بمساجد آل البيت.

ووجه الشريف، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة الأشراف ومؤسسة "مساجد"، بالشكر والتقدير والاحترام للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاقه مبادرة تطوير مساجد آل البيت الكرام، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أول شخصية تهتم بمساجد آل البيت، داعيًا الله تعالى أن يوفقه في مسيرة بناء الوطن الحبيب.

وتابع نقيب الأشراف: "يسعدنا التعاون الكامل مع القائمين على مؤسسة مساجد، وسيكون هناك تنسيق تام في تبادل المعلومات عن كل شخصية من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجودة في مصر، وتاريخ ولادته ونشأته وموعد وصوله أرض مصر".

وأشار نقيب الأشراف، إلى أن الوثائق الموجودة لدى نقابة الأشراف تاريخية، نشرف أن تكون مصر كنانة الله في أرضه محلًا لها، ولذلك ستقوم النقابة بالتعاون الكامل، في تبادل المعلومات ووضعها في المكان اللائق داخل مساجد آل البيت بعد تطويرها، لتكون منارة ثقافية عن السيرة الذاتية لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب المقامات في هذه المساجد.

ووجه نقيب الأشراف، الشكر لكل قطاعات الدولة من وزارت وهيئات، والمؤسسة العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلًا: "جبرتم خواطر آل البيت جبر الله خاطركم، ثوابكم عند المولى عز وجل".

وينص البروتوكول على قيام نقابة الأشراف، بمد مؤسسة "مساجد" بالمعلومات الموثقة الخاصة بمساجد آل البيت.

حضر توقيع البروتوكول، الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مساجد، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومصطفى نيازي رئيس مؤسسة مساجد،

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