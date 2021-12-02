إحباط تهريب أدوية للسرطان داخل علب حلويات مع راكبين في المطار

كتب- محمد عبيد:



أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أدوية علاج مرض السرطان مرتفعة الثمن، أخفاها راكبين فور وصولهما من الخارج، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات ، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.



وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على حقائب راكب عربي الجنسية في الصالة الحمراء، كلف عمرو العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول جورج صفوت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتقدير الرسوم الجمركية المستحقة عليها إلا أنه وجد أمبولات دوائية غالية الثمن خاصة بعلاج مرض السرطان، أخافها الراكب داخل علب حلويات ومكسرات مغلقة، بإجمالي 130 أمبولا مفردة وأقراص.



وفي المحاولة الثانية استوقف محمد محمود مأمور الجمرك أحد الركاب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسومًا وضرائب جمركية، وكلف محمد الهادي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، محمد سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيًا، بسبب ارتباكه ما أسفر عن وجود عدد من أمبولات غالية الثمن داخل الجاكيت الذي يرتديه.



وأمر محمود عبدالنبي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد سعد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.