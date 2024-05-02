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السيسي: حملات تفتيش على المنشآت لمتابعة الحماية القانونية للعمال

02:33 م الخميس 02 مايو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد فتحي:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار العمل على تمكين ذوي الهمم من العمل، بالإضافة إلى تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال، من خلال حملات تفتيشية على المنشآت لضمان حقوقهم.

وخلال كلمته في احتفالية عيد العمال بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، أشار الرئيس، إلى أن الدولة ستظل متمسكة بالحفاظ على حقوق عمال مصر، لافتا إلى أن قيمة العمل هي أساس تقدم الأمم.

وشهد الرئيس السيسي، احتفالية عيد العمال، بحضور لفيف من كل فئات الشعب.

كما شهد الاحتفال الوزراء، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات السياسية والحزبية، بحضور ممثلي العاملين في كل القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الحماية القانونية للعمال حملات تفتيشية عيد العمال
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