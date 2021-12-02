رئيس المقاولون العرب يستقبل وفدا من وزارة الإسكان العراقية - صور

جبالي من بلجيكا: مصر قدمت نموذجا يُحتذى به في التسامح الديني والعيش

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل المهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، وفدا من وزارة الإسكان العراقية، يضم جابر عيد خاجي، وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العراقية، ومديري عموم التخطيط والمتابعة والإسكان والطرق والجسور، حيث تم بحث سبل التعاون في تنفيذ المشروعات بدولة العراق.

حضر اللقاء المهندس هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد يوسف، عضو مجلس الإدارة، والمهندس حسام عبدالدايم، المشرف على مشروعات الشركة بالعراق، والمهندس سمير سعدالله، عضو المجلس التنفيذي للشركة.

وزار الوفد جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت الجولة بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية "كابيتال بارك"، والتي تعد من أكبر الحدائق المركزية على مستوى العالم، حيث أبدى أعضاء الوفد إعجابهم الشديد بما تنجزه مصر في هذا الصرح العظيم.

واستكمل الوفد العراقي الجولة التفقدية لأهم المعالم الرئيسية بالمدينة، والتي شملت مركز مصر الثقافي الإسلامي ومقر مجلس النواب واللذان تنفذها شركة المقاولون العرب.