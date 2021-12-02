جبالي من بلجيكا: مصر قدمت نموذجا يُحتذى به في التسامح الديني والعيش المشترك

كتب- نشأت علي:

التقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إليان تيليوكس، رئيسة مجلس النواب البلجيكي، وذلك في مستهل مشاركته في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 16 للجمعية والمُقرر عقدها في بروكسل.

في بدابة اللقاء، أكد جبالي على اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مصر وبلجيكا، مؤكداً على حرص الدولة المصرية على التنسيق وتبادل الرؤى بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مُبدياً تطلع مصر لتدعيم التعاون البرلماني بين مصر وبلجيكا، في ظل النظام العريق والراسخ لبرلمان البلدين.

كما استعرض رئيس البرلمان أبرز ملامح رؤية مصر 2030، والتي تُجسد تطلعات الشعب المصري لتحقيق تنمية شاملة ومُستدامة من خلال اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع، مُشيراً إلى جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتعزيز المواطنة، ومؤكداً على أن مصر قدمت نموذجاً يُحتذى به في التسامح الديني والمساواة والعيش المشترك وسط إقليم مُضطرب.

من جانبها، رحبت رئيسة مجلس النواب البلجيكي، بالمستشار حنفي جبالي، مُعربة عن خالص اعتزازها بهذا اللقاء، ومؤكدة على تطلعها لتعزيز أواصر التعاون البرلماني بين مصر وبلجيكا بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.​