وزير الزراعة يبحث مع نظيره المجري التعاون الزراعي بين البلدين

كتب- أحمد مسعد:

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع الدكتور اشتيفان ناجي، وزير الزراعة المجري، آفاق التعاون الزراعي بين البلدين في مجال إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتقاوي الخضر.

واستعرض القصير خلال اللقاء الإنجازات التي شهدتها مصر في مجال الزراعة خلال السبع سنوات الماضية والمشروعات القومية الكبرى لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا عمق العلاقات بين مصر والمجر.

وأشار وزير الزراعة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة حجم التعاون بين مصر والمجر في جميع المجالات، وخاصة الزراعية.. مؤكدا أهمية التعاون بين البلدين في مجال الزراعة وخاصة في ضوء التغيرات المناخية والظروف غير المواتية التي تواجه هذا القطاع الهام والحيوي، وأن وزارة الزراعة المصرية من الممكن أن تتبنى مبادرة مصرية – مجرية لمحاولة التكيف مع التغيرات المناخية تتقدم بها مصر والمجر في اجتماع مؤتمر المناخ القادم (Cop 27) الذي سيعقد في القاهرة.

ومن جانبه، أكد وزير الزراعة المجري أهمية التعاون مع مصر في كافة الأنشطة الزراعية.. مشيرا إلى أن المجر من الممكن أن تطلب من دول تجمع الفيش "جراد v4" دعوة مصر ممثلة في وزارة الزراعة لحضور اجتماع دول التجمع في الربيع القادم، كما أن هناك أهمية قصوى لمد أواصر التعاون مع مصر في ضوء اهتمام الدولتين بقضايا الأمن الغذائي.