ملاحقة المتجاوزين والتصدي للهتيفة.. أبرز قرارات اجتماع مجلس نقابة القراء

كتب- محمود مصطفى:

أوصى مجلس نقابة قراء القرآن الكريم والمحفظين، بضرورة تفعيل دور نقباء المحافظات من أجل مواجهة ظاهرة من يتلاعبون فى تلاواتهم للقرآن الكريم من القراء، سواء كانوا يحملون العضوية أو لا يحملونها.

وأوضحت نقابة القراء، في بيان لها، الأحد، أنه تم تكليف النقباء بعمل توكيلات لمحامين بمحافظاتهم، لوضع الصيغة القانونية اللازمة للتصدي لهذه الآفة الخطيرة.

وقال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، إن مجلس إدارة النقابة كلف المستشار القانوني باختيار بعضا من المحامين فى المحافظات المختلفة، حتى يتسنى للنقابة الإسراع فى اتخاذ ما يلزم تجاه القراء المخالفين.

وأشار إلى أن النقابة قامت بالتنبيه على القراء، بعدم السماح للجمهور بقيامهم بحدوث غوغائية أثناء تلاوة القرآن الكريم فى العزاءات، وتوجيههم بضرورة الصمت عند سماع القرآن الكريم، مصداقا لقول الله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون"، مشيرا إلى أن القارئ مسئولا أمام النقابة عما يحدث من "الهتيفة" و"الشجيعة" أثناء تلاوة القرآن الكريم.

من جانبه قال الشيخ محمد عبد الموجود خليفة، إنه لا توجد مجاملات فى كتاب الله تعالى، معلنا تصدي النقابة بكل حزم للمتجاوزين فى حق كتابه الله تعالى.

وأشار إلى أنه ستتم إحالة المتجاوزين إلى لجنة القيم للمحاسبة الفورية، بعد عرض فيديوهاته وتسجيلاته عبر شاشة العرض التي خصصت لهذا الغرض بمقر النقابة، مما يعرض كل من يتمادى ويصر على خطئه لتوقيع أقصى عقوبة قانونية عليه طبقا القانون.

ومن جانبه، قال الشيخ صديق المنشاوى الأمين العام للنقابة، أنه سيتم البدء في صرف المعاشات فى الأول من يناير المقبل، بالزيادة الجديدة وهى 500 جنيه كل ثلاثة أشهر لصاحب المعاش، بعدما كان يتقاضى 250 جنيها فقط كل ستة أشهر.

وقال نقيب القراء، إن الشيخ صديق إبراهيم الحشاش حضر النقابة بناء على استدعاء النقابة له، بعد إحالته للتحقيق عقب كتابة عبارة "الحشاش اما يكون رايق تسمع منه أحلى دقايق".

وأشار حشاد، إلى أن القارئ صديق ابراهيم اتضح أن اسمه كما هو مدون ببطاقة الرقم القومى(صديق إبراهيم الحشاش) وهذا لقبه، واعترف بالخطأ، وأقر بذلك كتابة أمام مجلس الإدارة..

وأضاف أن مجلس النقابة تأكد من أن الشيخ صديق ابراهيم بأن هذا الرجل لا يقصد المعنى الذي فهم مما كتب على صفحته، واكتفى بتوجيهه بعدما تعهد بالالتزام فى كل ما يقوم به من النشر على صفحته وتلاواته، وعدم تكرار ما حدث أمام المجلس..