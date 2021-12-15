فصل الموظف متعاطي المخدرات.. احذر هذه الأدوية تعطي نتيجة "إيجابية خاطئة"

كتب - أحمد جمعة:

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يتعلق بضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.



وكشف مصدر بوزارة الصحة، عن إرسال فرق تابعة لأمانة الصحة النفسية بالاشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إلى عدد من الجهات والهيئات الحكومة لإجراء التحاليل المفاجئة لتعاطي المخدرات، بحيث يقوم الممرض بمتابعة سحب العينة وتحليلها.



وأوضح المصدر لمصراوي، أنه قبل تحليل العينة يُطلب من الموظف الإفصاح عن الأدوية التي يتناولها، خاصة أن بعض الأدوية المتداولة في الأسواق قد تُعطي نتيجة "إيجابية خاطئة" عبر شرائط الكشف السريع، وحال حدوث ذلك، يتم اللجوء لإجراء تحليل تأكيدي عن طريق أجهزة طبية متخصصة تستخدم آلية "التفاعل الإنزيمي".



وأكد المصدر أن هذه الأجهزة تُظهر نسبة احتواء العينة على مخدرات، وبالتالي تكون منخفضة للغاية في الأدوية المستخدمة في علاج المرضى، وليس تناولًا من أجل الإدمان، لافتًا إلى ضرورة مراجعة الطبيب المُعالج لصرف أدوية بديلة حال وجودها.



وأشار إلى أن بعض هذه الأدوية تُعالج: الحساسية، وقرحة المعدة، والبرد، والاكتئاب، والسكر، وضغط الدم، ويجب إحضار روشتة بشأن صرف هذه الأدوية من الطبيب.



وتشمل هذه الأدوية: "ويلبيترين - bupropion"، وهو مضاد للاكتئاب ويساعد في الإقلاع عن التدخين، و"diltiazem - كارديزيم"، وهو من أدوية الضغط، ويقلل من ضربات القلب، "diphenhydramine وAdvil"، وهو من مضادات الحساسية ويساعد على النوم"، "آيبوبروفين - ibuprofen"، وهو من الأدوية المشهورة كمضاد للالتهاب ومسكن للآلام، و"metformin - جلوفاج"، وهو من أدوية السكر.



كما تشمل القائمة: "فلوكستين - Prozac" وهو من أشهر أدوية مضادات الاكتئاب، و"labetalol" من أدوية الضغط، و"peudoephedrine" ويستخدم في علاج احتقان الأنف والبرد، "methylphenidate - ريتالين" ويستخدم في علاج اضطراب نقص الانتباه، "سيرترالين - Zoloft"، من مضادات الاكتئاب.



وتتضمن كذلك: "Quetapine - سيركويل"، ويستخدم في علاج الاكتئاب والفصام، "دوكسلامين - doxylamine" ويساعد على النوم، و"Aripiprazole" يستخدم كمضاد للذهان، "رانتدين - ranitidine"، و"Clomipramine - انافرانيل" من مضادات الاكتئاب، "Choloroprimazine" من أشهر الأدوية النفسية، و"Amytriptaline" من مضادات الاكتئاب ويستخدم في التهابات الأعصاب، و"Quniolones" مضاد حيوي واسع المدى، و"Venalfacine" كمضاد للاكتئاب، و"Aripiprazole" كمضاد للذهان، و"Effexor" من مضادات الاكتئاب، و"proton pump inhibitors" والذي يستخدم كعلاج لحموضة المعدة، بحسب موقع "goodrx health".

وتقول وزارة التضامن الاجتماعي إن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.