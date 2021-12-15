كورونا في 24 ساعة| الموجة الرابعة تنتشر بسرعة في إفريقيا.. وبريطانيا تعتمد الخطة "ب"

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 308829 حتى اليوم.

51 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

هولندا تمدد قيود مكافحة كورونا لمدة شهر

بريطانيا: مجلس العموم يوافق على قيود الخطة "ب" للتعامل مع كورونا

يشكلان متحورًا قاتلاً.. كبير الأطباء في موديرنا يحذر من اتحاد دلتا وأوميكرون

تفشى بمعظم الدول.. تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن "أوميكرون"

الصحة العالمية تعرب عن قلقها من اكتناز اللقاحات

لمواجهة متحور أوميكرون.. رابطة بريميرليج تحدد 4 إجراءات صارمة

الدنمارك تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية

الجزائر تعلن تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون"

الصحة العالمية: الموجة الرابعة لكورونا تنتشر بسرعة في إفريقيا

الصحة: انخفاض في أعداد مصابي كورونا والحذر من أوميكرون السبب

جونسون يواجه غضب الأغلبية البرلمانية بشأن مكافحة أوميكرون

كورونا حول العالم: الإصابات 270.8 مليون.. واللقاحات 8.47 مليار

مُصاب بكورونا على متن رحلة بينيت من الإمارات.. والأخير يدخل العزل