تفشى بمعظم الدول.. تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن "أوميكرون"

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت منظمة الصحة العالمية، تصريحًا صادمًا يوم الثلاثاء، بشأن وضع المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وقالت المنظمة في إفادة صحفية، إن المتحور ينتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأصبح على الأرجح متفشيا في معظم دول العالم.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم، إن 77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون، لكن الواقع هو أن أوميكرون موجود على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتم رصده بعد.

وأضاف في مؤتمر صحفي نقلته "سكاي نيوز عربية"، إن "أوميكرون ينتشر بوتيرة لم نرَ مثلها من قبل مع أي متحور آخر. نحن قلقون حيال واقع أن الناس يتعاملون مع أوميكرون على أنه حميد.. حتى لو أن أوميكرون يسبب مرضا أقل خطورة، إلا أن عدد الحالات قد يُغرق مرة جديدة أنظمة الصحة غير الجاهزة".

كما حذر المجتمع الدولي من أن "اللقاحات وحدها لن تسمح لأي دولة بالخروج من الأزمة"، داعيا إلى استخدام "كافة الوسائل المتاحة المضادة لكوفيد-19، على غرار وضع الكمامات والتهوية المنتظمة للقاعات المغلقة واحترام التباعد الاجتماعي".

​محلياً، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لم ترصد ظهور حالات إصابة بمتحور أومكيرون حتى الآن.

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لمصراوي، أن "آخر بيانات رسمية لوزارة الصحة أكدت عدم ظهور متحور أوميكرون في مصر حتى الآن، وهذه هي المعلومة الموثقة لدينا".

وشدد على أن تحليل PCR ما زال قادرا على اكتشاف الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا حتى مع المتحور الجديد، ولا صحة لعدم فعالية التحليل مع هذا المتحور.