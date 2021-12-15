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معلومات الوزراء: مصر تقفز 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي 2021

10:26 ص الأربعاء 15 ديسمبر 2021
معلومات الوزراء: مصر تقفز 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي 2021

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفو جرافيك جديدًا يستعرض تقدم مصر في مؤشر المعرفة العالمي خلال 2021، وقد قفزت مصر إلى المرتبة 53 في المؤشر خلال 2021 مقارنة بالمرتبة 72 في 2020.

وقد تقدمت مصر في جميع القطاعات الرئيسة للمؤشر؛ حيث جاءت في المرتبة 35 في مؤشر التعليم العالي خلال 2021 وذلك مقارنة بالمرتبة 42 خلال 2020، بينما جاءت في المرتبة 58 في مؤشر البحث والتطوير والابتكار وذلك مقارنة بالمرتبة 74 في 2020.

وعلى صعيد المؤشرات الفرعية فقد حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا؛ حيث جاءت مصر في المرتبة الأولى عالميًّا في تنافسية قطاعي الإنترنت والهاتف خلال 2021، كما جاءت في المرتبة الـ13 عالميًّا في حجم العمالة الماهرة، والـ6 عالميًّا في الصحة والبيئة والـ36 في نسبة مشاركة النساء إلى الذكور في البرلمان.

معلومات الوزراء مؤشر المعرفة العالمي مؤشر البحث والتطوير الإنترنت

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