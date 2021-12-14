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الجزائر تعلن تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون"

06:41 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
الجزائر تعلن تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون"

كورونا في الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

أعلن معهد باستور بالجزائر، عن تسجيل أول حالة بالمتحور أوميكرون بالجزائر ويتعلق الأمر برعية أجنبي قدم عبر مطار هواري بومدين الدولي.

وجاء في بيان لمعهد باستور، "تم إكتشاف أول حالة إصابة بأوميكرون في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على فيروس سارس- كوف 2. لاسيما في إطار مراقبة السلالات المتحورة"، حيث تم اليوم الثلاثاء تأكيد أول حالة إصابة بالمتحور أوميكرون بالجزائر.

وأضاف "أن المصاب من جنسية أجنبية، حل بالجزائر بتاريخ 10 ديسمبر. حيث خضع عند وصوله إلى فحص جيني على مستوى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة. طبقًا للإجراءات والبروتوكول الصحي الذي وضعته السلطات الجزائرية وكانت نتيجته إيجابية.

ودعا معهد باستور "إلى ضرورة التلقيح عاجلا ضد فيروس كوفيد- 19 للحد من انتشار الفيروس و السلالات المختلفة من جهة".

بالإضافة كذلك إلى الإلتزام الصارم بالقواعد الأساسية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي. وهي ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين. لمواجهة أي تطور محتمل للوضعية الوبائية. حيث أنه كلما انتقل الفيروس أكثر، كلما كان احتمال ظهور السلالات أكبر.

الجزائر أوميكرون مطار هواري بومدين الدولي فيروس كورونا

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