Masrawy logo white

بريطانيا: مجلس العموم يوافق على قيود الخطة "ب" للتعامل مع كورونا

10:12 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
بريطانيا: مجلس العموم يوافق على قيود الخطة "ب" للتعامل مع كورونا

البرلمان البريطاني

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

صوت أعضاء البرلمان البريطاني، مساء اليوم الثلاثاء، لصالح إجراءات الخطة "ب" للحكومة والتي ستشدد من قيود كوفيد-19 في إنجلترا.

وصوت من النواب 369 مقابل 126 للموافقة على الاستخدام الإلزامي لتصاريح كوفيد للدخول إلى النوادي الليلية والأماكن العامة في إنجلترا، لكن 96 من أعضاء البرلمان المحافظين صوتوا ضد مقترحات رئيس الوزراء بوريس جونسون، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وتعني الخطة "ب" سلسلة من الإجراءات التي تمت الموافقة عليها بدعم من حزب العمال - بما في ذلك تصاريح كوفيد للأماكن العامة، وارتداء الكمامات والتغييرات في قواعد العزل الذاتي.

في غضون ذلك، قال وزير الصحة ساجد جاويد إن نمو حالات أوميكرون في المملكة المتحدة "يعكس الآن الزيادة السريعة" في جنوب إفريقيا، حيث أصبح البديل هو السلالة المهيمنة في لندن.

وفي حديثه خلال مناقشة في مجلس العموم، قال الوزير إن البديل يمثل "تهديدًا خطيرًا" ولديه القدرة على "إرباك هيئة الرعاية الصحية".

هذا المحتوى من

Asha
البرلمان البريطاني قيود كوفيد-19 فيروس كورونا

الخبر التالى:

أكثر من 100 منظمة يمنية ودولية تطالب البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على الحوثيين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

369997

إجمالي الإصابات

21104

إجمالي الوفيات

307926

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل حبس محاميين انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة لإخفاء أدلة حادث الشيخ زايد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا