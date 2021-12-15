حدث ليلاً| انقطاع يوتيوب.. القبض على محاميي كريم الهواري.. والتحذير من الوضع بمأرب

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كيف حاول محامو كريم الهواري الاستيلاء على فيديوهات حادث الشيخ زايد؟

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن انتحال محامين كريم الهواري المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد صفة وكلاء نيابة للاستيلاء على فيديوهات الحادث لطمس الأدلة.

للتفاصيل.. اضغط هنا



سميح ساويرس يقرر التنحي عن رئاسة "أوراسكوم للتنمية" لصالح ابنه "نجيب"

قالت شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، في بيان اليوم، إن رئيس مجلس إدارتها الحالي، سميح ساويرس، لن يرشح نفسه مجددا كرئيس لمجلس إدارة الشركة في الاجتماع السنوي العام المقبل في مايو 2022.

للتفاصيل.. اضغط هنا



انقطاع "يوتيوب" عن آلاف المستخدمين

ذكر موقع "داون ديتكتور Downdetector" لتتبع الأعطال على الإنترنت، أن موقع "يوتيوب" التابع لشركة "ألفابت" انقطعت خدماته عن آلاف المستخدمين، الثلاثاء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التحالف: بدء عملية عسكرية ضد الحوثيين في صنعاء

أعلن التحالف العربي في اليمن ليل الثلاثاء/الأربعاء بدء عملية عسكرية ضد أهداف تابعة لجماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الخارجية الروسي: لدينا علاقات صداقة تاريخية مع مصر

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه هناك تعاونا مع مصر في المجال الثقافي والعلمي والرياضي وفي المجال السياحي، واصفًا علاقات البلدين بـ"علاقات الصداقة التاريخية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير خارجية قبرص: علاقاتنا مع مصر في أعلى مستوياتها على الإطلاق

قال وزير الخارجية القبرصي، نيكوس كريستودوليديس، الثلاثاء، إن العلاقات الثنائية مع مصر في أعلى مستوياتها على الإطلاق.

للتفاصيل.. اضغط هنا

المبعوث الأممي لليمن يحذر من خطر نشوب حرب شوارع في مأرب

حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج الثلاثاء من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مدينة مأرب شمال البلاد، مؤكدا أن النزاع بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية "تصاعد بشكل كبير".

للتفاصيل.. اضغط هنا

القمة الخليجية: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أكد قادة وملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بينهم مصري.. تحديد هويات 26 مهاجرًا غرقوا في القنال الإنجليزي

حددت السلطات الفرنسية رسميا هوية 26 شخصا من بين 27 انتشلت جثامينهم بعد غرق قاربهم الشهر الماضي في القنال الإنجليزي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"المركز 35 عالميًا".. عبدالغفار: مصر قفزت 15 مركزًا في مؤشر التعليم العالي

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في عدد كليات الذكاء الاصطناعي على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تأهيل أعضاء هيئة التدريس للتدريس في مثل هذه التخصصات، قائلا: "لدينا خبر سعيد لمنظومة التعليم العالي، بأن مصر بالمركز 35 عالميًا من بين 154 دولة في مؤشر التعليم العالي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

للتفاصيل.. اضغط هنا