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التحالف: بدء عملية عسكرية ضد الحوثيين في صنعاء

12:32 ص الأربعاء 15 ديسمبر 2021
التحالف: بدء عملية عسكرية ضد الحوثيين في صنعاء

مقاتلات التحالف العربي

الرياض - (د ب أ)

أعلن التحالف العربي في اليمن ليل الثلاثاء/الأربعاء بدء عملية عسكرية ضد أهداف تابعة لجماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) في سلسلة تغريدات على تويتر عن التحالف الذي تقوده الرياض انطلاق "عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".

وأضاف التحالف أن "المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد" مشيرًا إلى أن هذه العملية "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

التحالف العربي صنعاء الحوثيين

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