وزير خارجية قبرص: علاقاتنا مع مصر في أعلى مستوياتها على الإطلاق

قبرص - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية القبرصي، نيكوس كريستودوليديس، الثلاثاء، إن العلاقات الثنائية مع مصر في أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وذكرت صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية، أن كريستودوليدس أضاف، بعد اجتماع مع وزير الخارجية سامح شكري في نيقوسيا، أن قبرص ومصر مع جميع دول المنطقة ستواصل العمل على تحويل جغرافيتهم إلى نعمة.

وأشار كريستودوليدس إلى أن الوزيرين أجريا محادثات ثنائية حول سلسلة من القضايا ووقعا مذكرة تفاهم للتعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية في بلديهما، وهي الأولى من نوعها.

وقال كريستودوليديس: "قدمت مداولات اليوم فرصة ممتازة لإجراء مناقشة متعمقة حول شراكاتنا الثنائية والثلاثية والإقليمية، والتي تتطور من قوة إلى قوة أكبر، لصالح شعوبنا ومنطقتنا بأكملها أيضًا".

وأضاف أن الوزيرين استعرضا كامل أطياف التعاون بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول الخطوات المقبلة لبناء مستقبل آمن وسلمي للأجيال القادمة.

وتابع كريستودوليديس أن الوزيرين تابعوا أيضًا العديد من القضايا التي تعمل سلطات كل منهما على حلها، وتنفيذ خارطة الطريق للاجتماع بين الحكومتين المتوقع عقده في خريف العام المقبل.