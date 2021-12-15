المبعوث الأممي لليمن يحذر من خطر نشوب حرب شوارع في مأرب

نيويورك - (ا ف ب)

حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج الثلاثاء من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مدينة مأرب شمال البلاد، مؤكدا أن النزاع بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية "تصاعد بشكل كبير".

وقال جروندبرج في اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي مخصص لليمن، إنه "قلق من احتمال اندلاع حرب شوارع" في مأرب "سيكون لها عواقب وخيمة على المدنيين".

وأكد أن القتال "تصاعد" في أنحاء البلاد وخاصة حول هذه المدينة حيث يجدد الحوثيون "جهودهم للسيطرة على المدينة وحقول النفط بالمحافظة" وحيث يصعّد التحالف العسكري بقيادة السعودية "ضرباته الجوية دعما للحكومة اليمنية".

وأضاف أن هناك "عددا متزايدا من الأسرى يحتجزهم طرفا النزاع".

وحذر من "خطر أن يفتح ذلك فصلا جديدا في الحرب في اليمن أكثر دموية"، وطالب بـ"وقف التصعيد واتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين".

وأشار هانس جروندبرج إلى أنه يعتزم إطلاق "عملية سياسية جامعة يديرها اليمنيون ويدعمها المجتمع الدولي"، بدون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

وشدد المبعوث الأممي على أن "التصعيد العسكري يجب ألا يوقف هذه العملية" و"يمكن بل ويجب على المتحاربين التحدث مع بعضهم حتى لو لم يكونوا مستعدين لإلقاء أسلحتهم".

تتوقع الأمم المتحدة أن تسفر الحرب المستمرة منذ سبع سنوات عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، بحلول نهاية عام 2021.

أدى النزاع أيضا إلى نزوح ملايين الأشخاص وجعل أكثر من 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم حوالي 30 مليون شخص معتمدين على المساعدات الدولية في البلد الذي يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.