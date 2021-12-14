وزير الأوقاف: ما حدث من عمارة بيوت الله في عهد السيسي "أمر غير مسبوق"

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن السنة الماضية شهدت افتتاح ما يقرب من 1800 مسجد بخلاف ما تبنيه هيئة المجتمعات العمرانية، موضحًا:"لا أعلم أن هناك دولة قامت ببناء 1600 جامع في سنة بخلاف إحلال وتجديد ٢٠٠ آخرين".

وأضاف وزير الأوقاف، خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، لتوضيح رؤية الأوقاف ودعمها لصندوق عطاء "صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة"، أن العام الماضي كان يتم افتتاح ٥ مساجد في اليوم.

وقال جمعة، إن ما حدث من عمارة بيوت الله في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوق فنحن أمام دولة تبني بصدق في كافة المجالات الإسكان والنقل وغيرها.