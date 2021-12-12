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الأرصاد: انخفاض كبير وملحوظ في الحرارة.. وغطاء سحابي كبير غدًا

10:59 م الأحد 12 ديسمبر 2021
الأرصاد: انخفاض كبير وملحوظ في الحرارة.. وغطاء سحابي كبير غدًا

الطقس

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على كافة الأنحاء، وتدني للرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، سيحدث بداية من الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

حالة الطقس الاثنين

وأضافت في بيان لها، اليوم الأحد، أنه يؤثر على البلاد غطاء سحابي كبير غدًا على شمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفرقة على المناطق المهيئة لذلك.

أمطار

كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على أقصى جنوب البلاد عند حلايب وشلاتين لتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.

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