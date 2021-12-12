أوراسكوم بيراميدز تتعاقد مع "أورانج مصر" لرعاية الاتصالات في منطقة الأهرامات

(مصراوي):

أعلنت شركة أوراسكوم بيراميدز، توقيع عقد رعاية وتأهيل لمدة عام واحد مع شركة أورانج مصر للاتصالات، لتقديم حلول وخدمات الاتصالات الذكية والمتكاملة في منطقة الأهرامات بالجيزة.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات لتطوير وتشغيل خدمات الزائرين داخل منطقة هضبة الأهرامات بالجيزة، وطبقًا لخطة العمل التنفيذية الموضوعة من قبل الشركة.

حضر التوقيع المهندس هشام جادالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية بوزارة السياحة والآثار، وأشرف محيي مدير عام آثار منطقة الأهرامات بالجيزة، وستيڤان ريتشارد الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أورانچ العالمية اليون ندياي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورنچ الشرق الأوسط وإفريقيا والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانچ مصر للاتصالات وفريق العمل من الشركتين.



وأوضح المهندس هشام جادالله أن هذه الرعاية ضمن الخطة الموضوعة من الشركة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين في منطقة هضبة الأهرامات بالجيزة، وتزويد منطقة الزيارات بكافة الخدمات الخاصة بالاتصالات وأحدث التقنيات التكنولوجية لجعل الزيارة أكثر حداثة ومتعة ويسر للزائرين المصريين والأجانب ولتكون منطقة الزيارات لهضبة الأهرامات بالجيزة نموذج رائع يظهر الأصالة والعراقة الخاصة بالطابع التاريخي والأثري الفريد للمنطقة والمعاصرة الخاصة بأحدث التقنيات الحديثة، طبقًا لأعلى معايير الجودة العالمية وبالشكل الذي يليق بعظمة وروعة وهيبة منطقة الأهرامات في الجيزة.

ونفذت شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات مخططًا تفصيليًا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والأثار لتطوير منطقة الزيارة لتشمل خدمات للزائرين، ومنها توفير وتشغيل أوتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة لنقل الزائرين لمناطق الزيارة داخل هضبة الأهرامات وساحات انتظار للسيارات والحافلات السياحية ومجمع المطاعم ومناطق خدمية ومناطق للأنشطة والفاعليات الترفيهية والثقافية والرياضية بالإضافة إلى تطوير وتشغيل مبنى للزوار ومحطات للأوتوبيس الكهربائي وأماكن لتقديم المأكولات والمشروبات وتوفير عيادة للإسعافات الأولية ومناطق للبازارات والتسوق.



وتعد شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، شركة مساهمة مصرية وهي إحدى شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة ويتمثل نشاطها في تطوير وإدارة المشروعات وتشغيلها وتقوم حاليا بتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات السياحية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة بموجب عقد انتفاع مع المجلس الأعلى للأثار لمدة 15 عامًا رعاية بين أوراسكوم بيراميدز للمشروعات وأورانج مصر للاتصالات لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الاتصالات و التكنولوجيا داخل منطقة الزيارات بهضبة الاهرامات بالجيزة طبقا لخطة العمل الموضوعة من قبل الشركة، وفي إطار الاتفاق المبرم بين المجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات.



القاهرة 12 ديسمبر 2021، في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للآثار وشركة اوراسكوم بيراميدز للمشروعات بتقديم وتطوير الخدمات المقدمة داخل منطقة الزائرين بمنطقة هضبة الأهرامات، وطبقًا لخطة العمل التنفيذية الموضوعة من قبل الشركة تعلن شركة أوراسكوم بيراميدز عن توقيع عقد رعاية لتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية داخل منطقة الزيارات بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات وبين شركة أورانج مصر للاتصالات.



حضر التوقيع المهندس هشام جادالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات واللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والادارية بوزارة السياحة والآثار والاستاذ اشرف محي مدير عام آثار منطقة الأهرامات بالجيزة وستيڤان ريتشارد الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس إدارة شركة أورانچ العالمية السيد اليون ندياي، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة أورنچ الشرق الأوسط وأفريقيا والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانچ مصر للاتصالات وفريق العمل من الشركتين.



وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأوراسكوم بيراميدز للمشروعات أن هذه الرعاية ضمن الخطة الموضوعة من الشركة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين في منطقة هضبة الأهرامات بالجيزة، وتزويد منطقة الزيارات بكافة الخدمات الخاصة بالاتصالات وأحدث التقنيات التكنولوجية لجعل الزيارة أكثر حداثة ومتعة ويسر للزائرين المصريين والأجانب ولتكون منطقة الزيارات لهضبة الأهرامات بالجيزة نموذج رائع يظهر الأصالة والعراقة الخاصة بالطابع التاريخي والأثري الفريد للمنطقة والمعاصرة الخاصة بأحدث التقنيات الحديثة طبقًا لأعلى معايير الجودة العالمية وبالشكل الذي يليق بعظمة وروعة وهيبة منطقة الاهرامات بالجيزة.