اعرف موعد مباراة المغرب والجزائر ببطولة كأس العرب والقنوات الناقلة

كتب- محمد نصار:

يلتقي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، منتخب المغرب مع الجزائر على ملعب الثمامة بقطر.

ويأتي اللقاء ضمن رابع مباريات دور الثمانية للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم.

وتستضيف قطر البطولة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر

من المقرر أن تنقل المباراة من خلال القنوات التالية:

- beIN SPORTS 1 HD

- beIN SPORTS 2 HD

- قناة الكأس HD 1​