​برلماني عن تنسيقية شباب الأحزاب يقود رحلة "قادرون باختلاف" من الأقصر للقاهرة

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(مصراوي):

قاد الكابتن محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طائرة مصر للطيران التي خصصتها الشركة لرحلة "قادرون باختلاف" خلال عودتها من الأقصر إلى القاهرة.

وكانت شركة مصر للطيران نظمت رحلة لشباب "قادرون باختلاف" لقضاء يوم في مدينة الأقصر.

وعبر المشاركون في الرحلة عن سعادتهم وامتنانهم لمبادرة مصر للطيران التي جاءت بعد أن أبدى الأطفال للرئيس عبدالفتاح السيسي حلمهم بأن يستقلوا الطائرة.