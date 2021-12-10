​تفاصيل احتفالية "الفضائية المصرية" بعيد تأسيسها الـ31

كتب- مينا غالي:

تحتفل الفضائية المصرية، الأحد المقبل الموافق 12 ديسمبر، بالعيد 31 لإطلاقها كأول قناة فضائية مصرية وأول فضائية عربية، تحت شعار "الفضائية المصرية.. تاريخ وإبداع مستمر".

ويبدأ الاحتفال منذ بداية اليوم من خلال فترات هواء مفتوحة، يتم فيها استضافة كبار الإعلاميين والقيادات الإعلامية السابقة، مثل الإعلامية الكبيرة سناء منصور، رئيس القطاع الفضائي الأسبق، والإعلامي أسامة كمال، والكاتب الصحفي علي حسن رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي الكبير محي الدين جلال نائب رئيس الفضائية المصرية الأسبق، والكاتبة الصحفية منى سراج والكاتبة الصحفية أنس الوجود رضوان، والكابتن جمال عبدالحميد نجم منتخب مصر الأسبق.

كما تم الترتيب والاستعداد لعمل اتصالات هاتفية على الهواء، للتواصل مع كبار القيادات الإعلامية مثل الدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس القطاع الفضائي الأسبق، والإعلامية الكبيرة آمال البري، رئيس الفضائية المصرية الموجهة الأسبق، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والإعلامية نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون، والإعلامي محمد نوار، رئيس قطاع الإذاعة، والإعلامية أميرة سالم رئيس قطاع الأخبار، والإعلامية هالة حشيش، رئيس الفضائية المصرية الأسبق، ورئيس قطاع القنوات المتخصصة الأسبق.

كما تم عمل سهرات فنية تستضيف العديد من النجوم، مثل الإعلامية الكبيرة أميرة عبدالعظيم، والإعلامي الكبير مصطفى يس، والنجم عمرو رمزي، والموسيقار حلمي بكر، في سهرة موسيقية من زمن الفن الجميل.

وتعرض القناة، مجموعة من الأعمال البرامجية والفنية من أرشيف الفضائية المصرية منذ عام 1990 وحتى الآن 2021، على مدار 31 عامًا منها على سبيل المثال برنامج لعب عيال للنجم أحمد حلمي، وبرنامج نهر الألحان للنجمة داليا البحيري، والعديد من الأعمال.

كما تعرض القناة فترات مفتوحة عن الفضائية المصرية زمان والآن من خلال تفاعل السوشيال ميديا مع القناة، والخطاب الديني المعتدل على الفضائية المصرية، وتواصل القناة مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وغيرهم من كبار العلماء مثل الدكتور سعد الدين الهلالي.

ويتناول اليوم أيضًا، السياحة المصرية وأهم الأحداث والمزارات السياحية في مصر، مع عرض مجموعة كبيرة من تهاني كبار الفنانين المصريين والعرب والجاليات المصرية في الخارج، ولقاء لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم.

وفي إطار الاحتفال، تم تأليف وتلحين أغنية خاصة بهذا اليوم مع عمل تورتة على الهواء، وكذلك تم تسجيل لقاء مع السفير محمد الشاذلي عن دور مصر الإقليمي والدولي من خلال الفضائية المصرية.

ويشارك في تلك الاحتفالات فريق من المذيعين على مدار اليوم بترتيب الظهور: مها عادل، وشيرين الدميري، وهبة شامل، وعلاء بسيوني، ومنى خليل، وعبير أبو طالب، وإيمان العقاد، ومريم بدر، وريم الشافعي، وأحمد عبد العظيم، وحاتم حيدر، ورانيا محمود، وسارة حفيظ.

كما تقوم القناة بإذاعة مجموعة من التهاني من نجوم الألعاب الرياضية وينتهي الاحتفال بعرض فيلم "تيمور وشفيقة" عقب أحداث 24 ساعة، على أن يبدأ بعد تلك الاحتفالية العام الـ32 على الفضائية المصرية.