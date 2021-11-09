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ساويرس يلتقي رئيس السنغال.. ويؤكد: لديه إرادة قوية لتطوير بلاده

08:54 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
ساويرس يلتقي رئيس السنغال.. ويؤكد: لديه إرادة قوية لتطوير بلاده

نجيب ساويرس يلتقي رئيس السنغال

القاهرة - مصراوي:
أعرب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الثلاثاء عن فخره بلقاء الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي وصفه بأنه مضيافًا ولديه إرادة قوية لتطوير بلاده.

وكتب ساويرس تغريدة عبر موقع "تويتر" قائلاً: فخور بأن أكون من بين المستثمرين الجدد في السينغال عبر الشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية (إيجاد) التي قدمتني إلى هذا البلد الجميل.

وأشاد ساويرس، بوزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي السنغالي أمادو هوت الذي رتب الزيارة بأكملها، ووصفه بأنه نموذج جيد للوزراء الأفارقة الشباب الناجحين.

رئيس السنغال نجيب ساويرس ماكي سال

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