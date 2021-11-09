ساويرس يلتقي رئيس السنغال.. ويؤكد: لديه إرادة قوية لتطوير بلاده
القاهرة - مصراوي:
أعرب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الثلاثاء عن فخره بلقاء الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي وصفه بأنه مضيافًا ولديه إرادة قوية لتطوير بلاده.
وكتب ساويرس تغريدة عبر موقع "تويتر" قائلاً: فخور بأن أكون من بين المستثمرين الجدد في السينغال عبر الشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية (إيجاد) التي قدمتني إلى هذا البلد الجميل.
وأشاد ساويرس، بوزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي السنغالي أمادو هوت الذي رتب الزيارة بأكملها، ووصفه بأنه نموذج جيد للوزراء الأفارقة الشباب الناجحين.
Had the honor to meet with President Macky SALL a warm and hospitable leader with a strong will to develop his country. Proud to be among Senegal’s new investors with the support of the Egyptian Company Egaad that introduced me to this beautiful country . pic.twitter.com/iCD32jAmZP— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 9, 2021
And a big Thanks to my new Friend the Honorable minister Amadou HOTT Minister of Economy, Planning and International Cooperation of Senegal who arranged the whole visit and investments opportunities … a good Model of young African successful ministers 🙏❤️ pic.twitter.com/w16t9iClGr— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 9, 2021
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان