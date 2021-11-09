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وزيرة الهجرة: "معرض فكرة" يمثل بعدا جديدا لإحياء الجذور بين مصر وقبرص واليونان

08:29 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
وزيرة الهجرة: "معرض فكرة" يمثل بعدا جديدا لإحياء الجذور بين مصر وقبرص واليونان

السفيرة نبيلة مكرم

الإسكندرية - أ ش أ:

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية "معرض فكرة": العلوم والتكنولوجيا اليونانية القديمة" - الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الإسكندرية للدراسات الهلنستية ومركز العلوم ومتحف التكنولوجيا في سالونيك(NOESIS)، وبرعاية الأمانة العامة لليونانيين في الخارج بوزارة الشئون الخارجية بجمهورية اليونان" - ويمثل بعدا جديدا لمبادرة إحياء الجذور، والتي انطلقت من الإسكندرية بمشاركة رؤساء مصر وقبرص واليونان.

وقالت وزيرة الهجرة اليوم الثلاثاء، على هامش افتتاح المعرض بمكتبة الاسكندرية بحضور الدكتور مصطفي الفقي"- إن هناك علاقات تاريخية تربط بين شعوب مصر وقبرص واليونان، بما يترجم لبناء مستقبل أكثر قوة وإشراقا للأجيال المقبلة.

هذا المحتوى من

Asha
السفيرة نبيلة مكرم قبرص اليونان مكتبة الإسكندرية

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