حدث ليلًا| المتحدث العسكري يُعلن تعديل الاتفاقية الأمنية.. ومقتل 24 طفلا في حريق مدرسة بالنيجر

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 522 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 283747 حتى اليوم.

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-ثروت الخرباوي يعلق على تصريحات عمرو أديب بشأن أبو تريكة: "لا يمكن الاحتفاء بإرهابي"

علق ثروت الخرباوي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، على تصريحات الإعلامي عمرو أديب، بشأن تهنئة النادي الأهلي للاعبه السابق محمد أبو تريكة، المتهم في قضايا تتعلق بالإرهاب.

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-مصدر يكشف حقيقة حجز وزيرة الصحة هالة زايد بالمستشفى مجددا

قال مصدر طبي مطلع، إن وزيرة الصحة هالة زايد، انتقلت اليوم الاثنين، إلى أحد المستشفيات لإجراء فحص دوري.

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-إللي عايزينه هنعمله.. ماذا قال السيسي عن تعديل اتفاقية كامب ديفيد قبل 7 سنوات؟

في مايو عام 2014 وفي مقابلة تلفزيونية، تحدث المرشح لرئاسة الجمهورية وقتها عبدالفتاح السيسي، عن القوات المصرية في سيناء، واتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر عام 1979. السيسي قال في المقابلة إن السلام مع إسرائيل أصبح مستقرًا، مضيفًا أن حالة السلام تجاوزها وجود قوات مصرية في مناطق معينة من سيناء.

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-تعديل الاتفاقية الأمنية.. المتحدث العسكري: زيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها برفح

أعلن المتحدث العسكري، نجاح اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي في تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها في المنطقة الحدودية بمنطقة رفح.

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-"الزراعة" تكشف حقيقة نقص بعض السلع الغذائية والمحاصيل

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة ما تردد بشأن نقص بعض السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية.

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-تنفيذاً لتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات غذائية إلى جنوب السودان

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار مواصلة الدعم المصري لدولة جنوب السودان في مختلف المحن والأزمات.

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-القوى العاملة: إصدار 237 ألف وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة

شاركت وزارتي القوى العاملة والبيئة اليوم الاثنين، في فعاليات الملتقى السنوي الحادي عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، تحت عنوان: "الاستدامة من التبنى إلى التوطين.. الطريق للتعافي"، بحضور حسن مصطفى رئيس الملتقى، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، فضلًا عن 45 خبيرًا دوليًا ومحليًا ومجموعة من ممثلي الحكومة والمنظمات الدولية وكبرى الشركات والمجتمع المدني.

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-وزير النقل: مد خط المترو الأول من المرج إلى شبين القناطر بزيادة 19 كم

شهد وزير النقل الفريق كامل الوزير، توقيع عقد تصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفًا للخط الأول ‏من مترو الأنفاق شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة ألستوم الفرنسية، ‏حيث قام بالتوقيع من الجانب المصـري الدكتور مهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب الشركة الفرنسية أندرو ديلون الرئيس الإقليمي لمناطق أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا بالشركة.

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-مقتل عشرات الأطفال إثر اندلاع حريق في مدرسة بالنيجر

لقي 24 طفلا على الأقل حتفهم إثر اندلاع حريق في مدرسة في النيجر.

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-"اقتربنا من العاصمة".. قائد جيش أورومو يتوقع انتصارًا قريبًا في إثيوبيا

أكد قائد مجموعة من المتمردين تقاتل الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا أن قواته اقتربت من العاصمة وتتحضر لشن هجوم آخر، متوقعًا أن تنتهي الحرب "في وقت قريب جدًا".

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-خططوا عبر "فيسبوك".. الشرطة تحقق في هروب مهاجرين من طائرة في إسبانيا

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الاثنين، إنها تحقق فيما إذا كانت هناك خطة تم الإعداد لها مسبقا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لنزول 24 راكبًا على مدرج المطار للهروب أثناء توقف طائرة الخطوط الجوية العربية المغربية في مايوركا.

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-مصر تعرب عن تعازيها للنيجر في ضحايا الحريق بإحدى المدارس بجنوبي البلاد

عربت جمهورية مصر العربية اليوم الإثنين عن خالص تعازيها لجمهورية النيجر الشقيقة إثر الحادث المأساوي الذي شهدته، اليوم، والناجم عن وقوع حريق في إحدى المدارس بمدينة مارادي جنوب البلاد، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأطفال.

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-الأمم المتحدة تحذر من "كارثة إنسانية" بسبب الصراع في إثيوبيا

حذرت الأمم المتحدة من حدوث كارثة إنسانية جراء الصراع في إثيوبيا، مؤكدة أن الصراع ستكون له تداعيات وخيمة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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-مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في انهيار منجم في النيجر

أكدت السلطات المحلية في النيجر اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا عندما انهار منجم للذهب في جنوب البلاد.

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