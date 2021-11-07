هل يشمل "معاشك بإيديك" المرأة المصرية؟ نقيب الفلاحين يُجيب

كتب- يوسف عفيفي:

كشف حسين أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، أبرز ملامح مقترح المشروع الحكومي للتأمين على الفلاحين "معاشك بإيدك" للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح أبو صدام لمصراوي، أن المعاش المقترح يشمل الست المصرية، كونه لم يذكر ذكر أو أنثى ولا يفرق بين الجنسين، متابعًا: "الميراث يشمل الرجل والمرأة وعندما ترث البنت أرضًا يستخرج لها حيازة زراعية".

وأشار إلى أن الفلاحين المؤمنين عليهم سابقًا لن يتعارض مع أي معاش آخر، كونه معاشا تكميليا، والفلاح هو من يحدده من ناحية توقيت الحصول على المعاش وقيمة السداد، وقيمة المعاش كل شهر أو دفعة واحدة.

وعن قيمة المبالغ التي ستسدد للمعاش، قال نقيب الفلاحين: "سيكون حوالي 3 آلاف جنيه كدفعة أولى، ثم باقي المبالغ على أقساط حتى بلوغ سن المعاش للحصول على معاش شهري 1000 جنيه بعد بلوغ السن، أو حسب القيمة التي ستحدد لاحقًا".

وأشار أبو صدام، إلى أن المعاش الذي سيتحصل عليه الفلاح بعد بلوغ السن القانوني، سيكون عن طريقتين: "الأولى إما دفعة واحدة بكل المعاش كنظام مكافأة نهاية الخدمة، والثاني: المعاش الشهري على غرار الموظفين المحالين على المعاش".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض دراسة إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتشمل عناصر المنتج التأميني المقترح "معاشك بأيدك"، قيمة الاشتراكات الخاصة بالمعاش التأميني للمزارعين، والتي سيقوم خلالها المشتركون بتسديد دفعة أولى مرة واحدة، ودفع أقساط دورية لمدد محددة لحين بلوغ سن التقاعد الذي يحدده المشترك (سن الاستحقاق) بهدف زيادة قيمة المعاش التكميلي، فيما سيكون الاستحقاق في صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو في شكل شهادة استثمارية حين بلوغ سن الاستحقاق أو في حالة حدوث الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.

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