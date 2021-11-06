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نقيب المعلمين: "قانون النقابة متغيرش من 50 سنة"

08:32 م السبت 06 نوفمبر 2021
نقيب المعلمين: "قانون النقابة متغيرش من 50 سنة"

خلف الزناتى نقيب المعلمين

كتب- مينا غالي:

كشف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن صندوق معاشات النقابة كان يعاني من مشكلة كبيرة، مضيفًا: "حينما دخلنا النقابة في 2014 كانت مديونة لأصحاب المعاشات بمبلغ 61 مليون جنيه".

وأضاف الزناتي خلال مائدة حوارية بالنقابة اليوم السبت، أن كل الودائع تم فكها، وتم تسديد كل الدفعات للمستحقين، موضحًا أن مشكلة المعاشات تكمّن في أن الموارد تنقص والمصروفات تزداد، بينما لم يتم تعديل قانون النقابة لأكثر من 50 سنة.

وتابع الزناتي أن الميزة التأمينية لصندوق الزمالة قيمتها كانت 13 ألف جنيه طوال 13 سنة دون زيادة، وحاليًا وصلت إلى 27 ألف جنيه ونصف في 5 سنوات وهذه المرة ستزداد لـ30 ألف جنيه في الزيادة المقبلة.

خلف الزناتي نقيب المعلمين اتحاد المعلمين العرب قانون النقابة

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