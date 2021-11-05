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شبورة كثيفة وبرودة.. الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل حتى 11 نوفمبر

10:02 م الجمعة 05 نوفمبر 2021
شبورة كثيفة وبرودة.. الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل حتى 11 نوفمبر

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 6 نوفمبر إلى الخميس 11 نوفمبر 2021.

وقالت هيئة الأرصاد، إن طقس الأسبوع المقبل، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك تكون لشبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر طبقًا للآتي:

السبت 6 نوفمبر:

شبورة كثيفة من 4 إلى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

الأحد 7 نوفمبر:

شبورة كثيفة تصل لحد الضباب من 4 إلى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

الاثنين 8 نوفمبر:

شبورة كثيفة تصل لحد الضباب من 4 إلى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

ونبهت الأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة المتوقعة.

هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة شبورة مائية

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