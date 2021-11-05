شبورة تصل للضباب بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت

كتب - أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية خلال فترات النهار، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان لها، أن هناك تكون لشبورة مائية كثيفة تصل حد الضباب في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت:

القاهرة: العظمى 29 - الصغرى 19

الإسكندرية: العظمى 27 - الصغرى 19

الزقازيق: العظمى 28 - الصغرى 19

العريش: العظمى 28 - الصغرى 19

شرم الشيخ: العظمى 32 - الصغرى 23

سوهاج: العظمى 32 - الصغرى 18

أسوان: العظمى 36 - الصغرى 21

حلايب: العظمى 29 - الصغرى 21.

​