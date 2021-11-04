وزير الزراعة يبحث مع الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي سبل دعم صغار المزارعين

كتب- أحمد مسعد:

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بمصر، برافين أجروال، ما تم إنجازه من خلال برامج دعم صغار المزارعين في صعيد مصر من خلال المشروعات المشتركة بين الوزارة والبرنامج، والتي تستهدف رفع مستوى الأمن الغذائي وزيادة دخل صغار المزارعين من الزراعة وزيادة القيمة المضافة للحاصلات الزراعية.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء، على ضرورة البدء الفوري في تفعيل دور مركز الأقصر التنسيقي وجعله منارة دولية وإقليمية لتبادل الخبرات وقصص النجاح سواء الرقمية أو التنموية وخاصة النجاحات الخاصة بمبادرة حياة كريمة والمشروع القومي للبتلو ومراكز تجميع الألبان والمشروعات التنموية الناجحة في وزارة الزراعة، فضلا عن دعم البرنامج لأنشطة زراعة القصب في صعيد مصر بالشتل باستخدام الري بالتنقيط كنشاط يزيد من إنتاجية الفدان ويساهم في ترشيد استخدام المياه.

ومن جهته أكد برافين أجروال على أن التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فعال في مجال رفع مستوى الأمن الغذائي وزيادة قدرة المزارعين على الصمود في مواجهة تحديات التغير المناخي فضلا عن وجود توافق تام في الرؤى بين البرنامج ووزارة الزراعة.

حضر اللقاء آلاء زهيري، مسئولة الشراكات الحكومية بالبرنامج، والدكتور سعد موسى، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والدكتور علي حزين، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.​