ممشى أهل مصر.. تأجير 78% من إجمالي المحال التجارية حتى الآن

كتب- محمد عبدالناصر:

أطلقت هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة كونسل ماسترز، مشروع "ممشى أهل مصر"، والذي يعد متنزه جديد يتوج جمال ضفاف النيل الشرقية.

وتعمل كونسل ماسترز على إدارة وتشغيل الجزء التجاري بالمشروع وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 1.8 كم والمطلة على منطقة الفنادق والتي تقع بين كوبري إمبابة وكوبري 15 مايو.

حضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من قيادات وزارة الإسكان والمسؤولين.

وأشار وزير الإسكان إلى أن افتتاح "ممشى أهل مصر" لأول مرة للجمهور، يعد حدثا مهما، خاصة أنه يتم بذل جهود كبيرة لسرعة إنجاز المشروع بكافة مراحله ويضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بمتوسط عرض للممشى العلوي 4.5 م ومتوسط عرض الممشى السفلي 6.5 م، كما تشمل عدة مبان تتمثل في: 5 مطاعم، و5 كافتيريات، و56 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، فضلاً عن وجود 3 مدرجات بها بإجمالي أطوال 315 م، تتسع لـ 1240 فردا، وتضم المرحلة الأولى كذلك مسرحا على مساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا، فضلا عن أعمال التنسيق، والنوافير.

وأكد الجزار على أن العمل يجرى على قدم وساق لإنجاز المراحل الثلاث المتبقية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية المشرفة على التتفيذ وذلك لسرعة الانتهاء منها في المواعيد المحددة، كما سيتم بالتوازي مع ذلك تطوير إضاءات واجهات جميع المباني المحيطة بمشروع ممشى أهل مصر.

وأوضح الجزار أن المرحلة الثانية من مشروع "ممشى أهل مصر" بطول 3.2 كم، وهي كالتالي: المسافة من كوبري قصر النيل إلى كوبري أكتوبر بطول 0.8 كم، والمسافة من كوبري أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو بطول 1.1 كم، والامتداد من كوبري إمبابة إلى كوبري الساحل بطول 1.3 كم، أما المرحلة الثالثة فهي تمتد بطول 3 كم وتتكون من قطاعين، القطاع الشمالي من كوبري "تحيا مصر" حتى كوبري الساحل بطول 1.9 كم، فيما يمتد القطاع الجنوبي من كوبري قصر النيل إلى كوبري الميريديان بطول 1.1 كم.

وقال جورج متري، رئيس مجلس إدارة شركة كونسل ماسترز: "كان لنا هدف واضح منذ بداية عمل الشركة لإدارة وتشغيل مشروع ممشى أهل مصر في إطار الاستراتيجية المتكاملة التي وضعناها بهدف تقديم تجربة فريدة لرواد الممشى من خلال تطبيق المعايير العالمية في الإدارة والتشغيل وذلك بالاستفادة من الخبرات الواسعة التي نمتلكها في إدارة كافة الجوانب السياحية والترفيهية والتجارية لمختلف المشروعات وإن هدفنا الأساسي هو تحقيق الهدف القومي من المشروع حتى يتمتع جميع المصريين بتجربة متميزة على ضفاف النيل.

كما أوضح أن مشروع "ممشى أهل مصر"، هو عبارة عن ممشى عام يطل على نهر النيل ومفتوح لجميع أفراد الشعب ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة وخلق مساحات عامة واسعة للترفيه والسياحة والتسوق، ويحتوي على ممشى علوي بعرض 4 أمتار، وآخر سفلي بعرض 6 أمتار ومساحة إجمالية 7,100 متر مربع، وتحتوي على 45 وحدة منها 30 مطعما و15 محلا، وتم تأجير حوالي 78% من إجمالي المحال التجارية بالممشى حتى الآن.

ويضم الممشى أيضا 50 من عربات الطعام لأنشطة خدمية وتجارية، ومسرحا مفتوحا بمساحة 500 متر، مما يؤهل الممشى لاستيعاب أكثر من 10,000 زائر.