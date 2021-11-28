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حبة الغلة السامة.. طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة بشأن سهولة التداول

02:32 م الأحد 28 نوفمبر 2021
حبة الغلة السامة.. طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة بشأن سهولة التداول

مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بشأن سهولة تداول حبة الغلة السامة في مصر وانتشار حالات الانتحار بها.

وذكرت مدني، في طلبها، أنه تلاحظ انتشار حالات الانتحار في مصر بواسطة حبة الغلة السامة نظرًا لسهولة تداولها وبيعها للمزارعين دون ضوابط أو رقيب، مضيفه أن حبة الغلة يتم استيرادها من الصين والهند وتباع في محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية تحت أكثر من عشرة مسميات تجارية بأسماء مختلفة.

وقالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه نظرًا لعدم وجود ضوابط تحكم تداول حبة الغلة بين المزارعين، فأصبحت مثار رعب في كثير من البيوت الريفية وعنوانًا متكررًا في صفحات الحوادث، لتتحمل مسئولية عشرات الوفيات ما بين تسمم أو انتحار.

وتابعت أن وحدة علاج السموم في مستشفى الطوارئ بالمنصورة استقبلت عامي 2018 و2019 نحو 400 حالة من المبيدات أغلبها تسمم بحبة الغلة، كما استقبلت الوحدة نفسها عام 2020 نحو 118 حالة أخرى أي 518 حالة في 3 سنوات فقط.

مجلس النواب طلب إحاطة رئيس الوزراء وزير الزراعة

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