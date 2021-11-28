مليون جنيه جوائز.. وزير الأوقاف يعلن تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن في مؤتمر صحفي الثلاثاء

كتب - محمود مصطفى:

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تفاصيل المسابقة العالمية الـ 28 للقرآن الكريم، والتي تحمل اسم القارئ الراحل الشيخ محمد صديق المنشاوي.

ومن المقرر أن تطلق وزارة الأوقاف، فعاليات النسخة الـ 28 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، في الـ 11 من ديسمبر المقبل ولمدة خمسة أيام، بفندق جراند حياة.

وشددت وزارة الأوقاف، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء حضور المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية الـ 28 للقرآن الكريم.

ومن المقرر أن يعلن وزير الأوقاف، عن أسماء الأوائل بكل فرع في المسابقة مساء الأربعاء المقبل.

ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقة، في احتفالية مصر بليلة القدر التي تعقد في الـ 27 من رمضان.

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