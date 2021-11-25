إعلام النواب: احتفال الكباش خطوة لإحياء صناعة السياحة المصرية

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن احتفالية طريق الكباش ستكون خير دعاية للقطاع السياحي والترويج للمعالم الأثرية خاصة وأن الحدث يحظى باهتمام كبير من مختلف الوكالات والقنوات والمحطات الفضائية العالمية.

وأضافت رشاد، في بيان، اليوم الخميس، أن الافتتاحات الأثرية الأخيرة التي شهدها قطاع السياحة ساهمت بقوة في الترويج للمعالم السياحية في ظل الجائحة العالمية لفيروس كورونا، وسبق هذا الحدث العظيم موكب نقل المومياوات الملكية الذي حظي باهتمام كبير على مختلف الأصعدة الدولية، وكان له دورا كبيرا في ازدهار القطاع السياحي.

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إلى أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تخطو بثبات نحو مزيد من التقدم والرقي والازدهار وتحقيق طفرة في كافة القطاعات، متابعة: لعل السياحة لاعب أساسي في تحقيق إيرادات يكون لها دور كبير في إنعاش الخزانة العامة للدولة.

وتابعت: في السنوات الأخيرة، كثفت مصر جهودها للترويج لاكتشافاتها الأثرية في الوقت الذي ‏تسعى فيه جاهدة لإحياء صناعة السياحة التي تعرضت لضربة جديدة خلال جائحة ‏COVID-19‎‏، وأحد عناصر هذا النهج في إعادة إنشاء الأماكن القديمة في الاحتفالات المتوهجة.‏