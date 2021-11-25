حدث ليلاً| التعليم توجه تنبيها مهما.. وشركات تقدم قروض الـ 3%

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مستشار الرئيس يكشف الفئات الأولى بالحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا هي جرعة تنشيطية وتعزيزية وسيتم إعطاؤها للفئات التي بدأنا بها في التطعيمات، وهم الكوادر الطبية وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والأورام، والفئات التي تعاني من نقص المناعة، وهم الذين حصلوا على الجرعات الأولى والثانية خلال الـ 6 أشهر الماضية.

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التمويل العقاري| بعيدًا عن البنوك.. ما هي الشركات التي تقدم قروض مبادرة الـ3%؟

أعلن البنك المركزي، عن تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة، يوم 13 يوليو الماضي، بفائدة 3% ومدة سداد تصل إلى 30 سنة، ليكون هناك مبادرتين للتمويل العقاري، حيث يوجد مبادرة أخرى بفائدة 8% تم إطلاقها نهاية 2019.

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التعليم توجه تنبيها مهما لمعلمي الصف الرابع الابتدائي

نصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، معلمي الصف الرابع الابتدائي، بضرورة متابعة قناة مدرستنا.

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"ليس له علاقة بالأشخاص الطبيعية".. أستاذ قانون دستوري عن قرارات إخلاء الأماكن المؤجرة غير السكنية

علق الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، على موافقة الحكومة على مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكني، قائلًا: "ننطلق من القواعد الدستورية المكتوبة أن الجهة الوحيدة المختصة دستوريًا التي تقول أن هناك نصًا مخالفًا للدستور من عدمه هي المحكمة الدستورية العليا"، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا هي من تتولى دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، قائلًا: "ممكن نجتهد كلنا ونقول في شبهة في إطار الاجتهاد وتبادل الرأي".

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حمدوك: الاتفاق السياسي خطوة نحو استئناف التحول المدني بالسودان

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن الاتفاق السياسي، الذي تم توقيعه يوم 21 نوفمبر الجاري، خطوة مهمة نحو استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي بالسودان، والمحافظة على مكتسبات الفترة الماضية على مستوى الاقتصاد والحريات العامة والسلام بما يخدم مصالح وتطلعات الشعب السوداني.

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"مشكلة أزلية".. محلية النواب عن مشروع قانون زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني

علق النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موافقة الحكومة على مشروع قانون بشأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، قائلًا: "القرار يخص أي العقارات المستخدمة لغير السكن مثل محل أو مطعم أو مكتب محامي أو مهندس أو عيادة أو شركة أي نشاط غير سكني".

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محمود محي الدين: متوسط سعر برميل النفط خلال العامين القادمين قد يتراوح ما بين 55 و80 دولار

قال محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا قد يؤثر على معدلات النمو المتوقعة عالميًا خلال الفترة القادمة.

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تاج الدين: مصر على وشك الوصول لنهاية الموجة الرابعة من كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن مصر على وشك الوصول لنهاية الموجة الرابعة، قائلًا: "بدأنا في العد التنازلي ونتعشم أن يستمر هذا حتى تقل الأعداد تدريجيًا وننتهي من الموجة الرابعة".

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قتال خارج حلبة الرياضة.. أولمبيون ينضمون للحرب وآبي أحمد في الخطوط الأمامية

تواجه إثيوبيا بعرقياتها المتعددة، خطر التفكك جراء الصراع المستمر منذ عام بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير شعب تيجراي، التي شكلت تحالفًا عسكريًا من 9 مجموعات عرقية في البلاد.

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