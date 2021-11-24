بعد تعرضها لأزمة صحية على الهواء.. نقل بسمة وهبة للمستشفى وخضوعها لفحوصات

كتب - مينا غالي:

كشفت الصفحة الرسمية للإعلامية بسمة وهبة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم نقل بسمة إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة أثناء الفاصل.

وذكرت صفحة بسمة وهبة، أنه يتم حاليًا إجراء الفحوصات الطبية لها بعد نقلها إلى المستشفى، فيما طالب الأدمن بالدعاء لها وقال: ربنا يطمنا عليها.

واعتذرت الصفحة الرسمية لجمهور الإعلامية بسمة وهبة عن عدم استكمال حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة نظراً لتعرضها لأزمة صحية طارئة أثناء الفاصل.

وأعلنت قناة المحور، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدم استكمال حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة بسبب تعرض مقدمتها بسمة وهبة لأزمة صحية طارئة.

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة البرنامج من الساعة الثامنة حتى العاشرة مساءً من الأحد إلى الأربعاء، من كل أسبوع.