وزير الدفاع يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقى برجال الجيش الثاني الميداني

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة إنه فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة العمل التى يتم من خلالها إعدادوتأهيل الأفراد المقاتلين، تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي معسكر إعداد وتأهيل مقاتليالجيش الثانى الميداني الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطني بشمال سيناء وذلك وفقاً لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة التىتسهم فى تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها .

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرورعلى ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين ، وأدار حواراً مع المجندين أشاد خلاله بالجهد المبذول للوصولإلى أعلى درجات الجاهزية القتالية ، كما أعرب عن سعادته بتفهم كافة عناصر المنظومة لطبيعة المسئولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ علىالحالة الأمنية المستقرة لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر ، وأثنى على منظومة التدريب التى يتم من خلالها توفير الرعاية الكاملة والتأهيلالقتالى الراقى لمقاتلى شمال سيناء .

كما عقد القائد العام للقوات المسلحة لقاء مع رجال الجيش الثانى الميدانى فى إطار الحرص على التواصل الدائم مع المقاتلين بكافة المناطقالعسكرية والجيوش الميدانية ، حيث بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد الجيش الثانى الميدانى أكد خلالها على الدعمالى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال الجيش الثانى الميدانى فضلاً عن متابعتها المستمرة لكافة المهام العملياتية والأنشطة التدريبيةالتى تنفذ بنطاق الجيش .

وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحةلرجال الجيش الثانى الميدانى لما يقدموه من بطولات وتضحيات للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بكافة مدن وقرى شمال سيناء .

كما أشاد بالدور الذى يقوم به أبطال القوات المسلحة لتهيئة المناخ الآمن لإستمرار عملية التنمية بهدف توفير الحياة الكريمة لكافة أبناءسيناء ، كما أعرب عن تقديره للدور الوطنى الذى يقوم به شيوخ وعواقل سيناء الشرفاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والإستقرار ،وأدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع مقاتلى الجيش الثانى الميدانى إستمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدوربأذهانهم فى مختلف المجالات محلياً وإقليمياً وعالميا ً، مطالبهم بضرورة الحفاظ على مستوى الإستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرينعلى تنفيذ المهام التى قد توكل إليهم بكفاءة وإقتدار ، كما قام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من المتميزين تقديراً لجهودهم وتفانيهمفى الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى وآداء المهام والواجبات المكلفين بها بتفانى وإخلاص .

حضر التفقد واللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .