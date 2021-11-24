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وزير الإسكان يصدر 38 قراراً إدارياً جديداً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بـ5 مدن جديدة

10:13 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
وزير الإسكان يصدر 38 قراراً إدارياً جديداً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بـ5 مدن جديدة

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 38 قراراً إدارياً جديداً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي "حماية أملاك الهيئة سابقاً" – الفيوم الجديدة – أسيوط الجديدة – أخميم الجديدة – الوراق الجديدة)، مشدداً على مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال الجزار، إن التعديات ومخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني، أو عدم الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجانب إقامة مبان وأسوار وأنشطة مخالفة ببعض قطع الأراضي الأخرى بمناطق مختلفة، وأنشطة زراعات وكافيتريا وورشة، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولي أجهزة مدن (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – الفيوم الجديدة – أسيوط الجديدة – أخميم الجديدة – الوراق الجديدة)، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

عاصم الجزار وزير الإسكان مخالفات البناء إزالة التعديات

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