خصومات تصل لـ 90%.. تفاصيل مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالأزهر

كتب - محمود مصطفى:

وافق الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، على مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالمجلس الأعلى وقطاع المعاهد.

وعمم الأزهر الشريف، منشورا على المناطق الأزهرية أكد على ضرورة استلام الأوراق الخاصة بالراغبين في الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، بعد موافقة الجهات المختصة.

وقال محمود إبراهيم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالأزهر، إن المشترك في مشروع الرعاية الصحية يحصل على تغطية بقيمة ٢٠ ألف جنيه سنويا، وخصومات تصل ٩٠% بمعامل التحاليل ومراكز الأشعة.

وأشار في تصريحات لمصراوي، إلى أن المشروع يمنح مزايا كثيرة للمشتركين بالمستشفيات والصيدليات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل.

وقال محمد السيسي الأمين العام للجنة النقابية للعاملين بالأزهر الشريف، إن الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية يكون مقابل ١٥٩ جنيها شهريا، شاملة المصروفات الإدارية، لمدة عام خصما من الراتب.

وأضاف السيسي في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن المشترك يحصل كل كارنيه خصومات طبية لكل فرد من أفراد أسرته مجانا، دون دفع أي تكاليف مالية بحد أقصى خمس أفراد، لتقديم خدمات طبية بخصومات تتراوح من ١٠% حتى ٩٠ %.

وجاءت تفاصيل المشروع كما يلي: