بالصور.. إعلاميون وسياسيون وشخصيات عامة في عزاء أسماء مصطفى

8 آلاف تذكرة في اليوم الأول لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"

كتب - مينا غالي:

تصوير - محمود عبدالناصر:

حرص عدد من رجال الإعلام والصحافة والسياسة، على تقديم واجب العزاء في الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، والتي يقام عزاؤها بمسجد الشرطة بمدينة ٦ أكتوبر.

وتوفيت أسماء مصطفى أمس الاثنين بعد صراع مع مرض السرطان. وأقيمت جنازتها بمسجد الشرطة بأكتوبر بحضور عدد من زملائها الإعلاميين وكذلك السياسيين.

وحضر لتقديم واجب العزاء الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام، والإعلامي عمرو الليثي، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي وقت سابق، حضر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتقديم واجب العزاء في وفاة حرم النائب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب.

كما حضر لتقديم واجب العزاء النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، برفقة زوجته، وكذلك عدد من أعضاء مجلس النواب من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومنهم أكمل نجاتي، وعمرو درويش، ومحمود بدر.