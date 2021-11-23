رئيس "الإرشاد الزراعي" يتفقد استعدادات مهرجان العسل المصري

كتب - أحمد مسعد:

تفقد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الاستعدادات النهائية لمهرجان العسل المصري، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، وذلك قبيل افتتاحه المقرر غدًا الأربعاء.

واطمأن عزوز، على سير العمل والتجهيزات الخاصة بالعارضين، والأجنحة الخاصة بهم، مؤكدًا حرص وزارة الزراعة على توفير كافة سبل الدعم لهم لإنجاح المهرجان في دورته الثالثة، التي تقام تحت شعار "ذهب مصر السائل".

والتقى رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بعدد من العارضين، وأكد أهمية هذا المهرجان، الذي يشارك فيه أكثر من 100 عارض هذا العام، ويسهم في فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، وتبادل الخبرات بين منتجي العسل لخلق فرص للتعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية؛ مثل البنوك والمؤسسات العالمية المتخصصة، والمجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير الصناعة والإنتاج المحلي.