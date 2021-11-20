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الأرصاد: تدفق الخلايا الرعدية على طول السواحل الشمالية

06:32 ص السبت 20 نوفمبر 2021
الأرصاد: تدفق الخلايا الرعدية على طول السواحل الشمالية

سقوط أمطار

كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استمرار تدفق الخلايا الرعدية الممطرة على طول السواحل الشمالية وخاصة السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن تؤثر الخلاية الرعدية الممطرة أعلى السواحل الشرقية خلال الساعات القادمة، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة لغزيرة مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.

كما تتعرض الدلتا لأمطار متفاوتة الشدة مع الوقت تكون رعدية أحيانًا.

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سقوط أمطار الخلايا الرعدية السواحل الشمالية التواصل الاجتماعي

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