Masrawy logo white

​"حانوتي".. كلمة فرعونية للتعبير عن فلسفة الخلود

02:00 ص الإثنين 15 نوفمبر 2021
​"حانوتي".. كلمة فرعونية للتعبير عن فلسفة الخلود

أرشيفية

تعد كلمة "الحانوتي" إحدى المصطلحات المشهورة والكلمات الدارجة لدى جميع المصريين، وتشير إلى "متعهّد تكفين المَوْتَى ودفْنِهم"، فمن أين جاء هذا المصطلح وما أصله؟.

ويعود مصطلح "الحانوتي" اصطلاحًا في قاموس المعجم الوسيط، إلى [ح ن ت]، ويعني صاحِبُ الحانوتِ، وجمع الكلمة "حانوتيَّة".

أما أصل الكلمة فهو أمر مختلف وفق ما جاء في كتاب "التحنيط.. فلسفة الخلود في مصر القديمة"، للدكتور أحمد صالح.

وفي الكتاب يؤكد "صالح" أن أصل كلمة "حانوتي" هي "حانوطي"، وهي كلمة فرعونية في الأساس تم تحريف حرف الطاء واستبداله بالتاء، وتطلق على الشخص الذي يقوم بغسل الموتى وتحضير النعش.

ويضيف صالح: التحنيط كلمة عربية اشتقت من "الحنوط"، وهي مواد الحفظ التي كانت لها خاصية عطرية واستخدمها المحنط العربي في دهن النعش والجسد مثل العنبر والمسك والكافور، ومن كلمة الحنوط جاءت لفظة "الحانوطي" وهو الشخص الذي يقوم بدهن النعش والجسد.

ويعد التحنيط أحد أهم الأسرار التي تميز الحضارة المصرية القديمة وتمنحها سحرا وبريقا من نوع خاص بين الحضارات القديمة وحتى الحديثة، ورغم مرور آلاف الأعوام يظل هذا العلم الفريد بمثابة أيقونة تميز به المصريون القدماء، يحمل بريقا وغموضا لا مثيل له، ويعرف العلماء معنى كلمة تحنيط بأنها "الحفاظ على الجسد".

حانوتي المعجم الوسيط الحضارة المصرية القديمة فلسفة الخلود

الخبر التالى:

"حسيت إن ربنا غير راضٍ".. ريهام سعيد تُحرر توكيلا للتنازل عن قضية سما المصري​

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

343026

إجمالي الإصابات

19435

إجمالي الوفيات

286891

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا