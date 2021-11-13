سيول أسوان.. بيان من شركة المياه بشأن الانقطاعات وموعد العودة

كتب- محمد نصار:

صرح المهندس يحيى عبدالمنعم أبوزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بأنه سيتم تشغيل محطات مياه الشرب الكبرى بالمدينة خلال الساعات القليلة وضخ المياه للمواطنين مع عصر هذا اليوم.

وأضاف أبوزيد، في بيان، اليوم السبت: جميع محطات الصرف الصحي تعمل بكامل طاقتها عدا محطة صرف صحي الجزيرة الجاري العمل بها وسينتهي قريبا جدا.

وعن تجمعات برك المياه، أوضح أبوزيد، أنه تم الانتهاء من معظم الأماكن وسيتم الانتهاء من الباقي بمنطقة الشلال خلال ساعات.

وأكد رئيس مياه أسوان، على أن جميع الفرق الفنية بالشركة في حالة طوارئ ومتواجدة بكامل أطقمها في مواقع العمل وتؤدي عملها بكفاءة.

وأشار |إلى أنه رغم غزارة كميات مياه الأمطار في مناطق عديدة بمدينة أسوان إلا أن الأطقم الفنية تعامل بكل امكانياتها لعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى بأسرع وقت.

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