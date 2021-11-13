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صور- انطلاق ملتقى توظيف شغلني للسيدات بالتحرير

10:49 ص السبت 13 نوفمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب:

انطلقت اليوم السبت، فعاليات ملتقى التوظيف "شغلني"، والمخصص للسيدات لأول مرة للعمل على إتاحة العديد من فرص العمل المقدمة من كبرى الشركات العاملة في السوق المحلي.

ويعتبر الملتقى، فرصة للمرأة المصرية لتسهيل وصولها للمؤسسات والشركات والحصول على وظيفة مناسبة، مما سيساعد على تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل بشكل أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

وتدعم منصة "شغلني" تدعم مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف وتسعى لضمان توافر فرص عمل متساوية بناءً على الجدارة والمؤهلات دون أي نوع من التمييز.

كانت شغلني شاركت مع وزارة التضامن الاجتماعي و"حلم" في إقامة "ملتقى عزم للتوظيف الدامج" لتوفير فرص عمل لذوي الهمم، وتعاونت أيضاً مع مؤسسة مصر الخير في برنامج "الغارمين" لمساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل.

ملتقى توظيف شغلني للسيدات ملتقى توظيف شغلني فرص العمل المرأة المصرية النمو الاقتصادي تمكين المرأة

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