حصّن نفسك.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك "إنفوجرافيك" وجهت خلاله رسالة عاجلة إلى المواطنين بشأن التحصين ضد فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة :"لتقليل فرصة إصابتك بفيروس كورونا، حصّن نفسك وتلقى اللقاح وذلك من خلال تسجيل البيانات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة : ، www.egcovac.mohp.gov.eg

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