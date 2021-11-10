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حصّن نفسك.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

11:19 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
حصّن نفسك.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

التطعيم ضد فيروس كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك "إنفوجرافيك" وجهت خلاله رسالة عاجلة إلى المواطنين بشأن التحصين ضد فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة :"لتقليل فرصة إصابتك بفيروس كورونا، حصّن نفسك وتلقى اللقاح وذلك من خلال تسجيل البيانات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة : ، www.egcovac.mohp.gov.eg

أو الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

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فيروس كورونا وزارة الصحة لقاح كورونا

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