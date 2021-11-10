السياحة: ورشة عمل للوقوف على اللمسات النهائية للاحتفالية الكبرى بالأقصر



كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة إلى محافظة الأقصر، مساء اليوم، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي واللمسات النهائية للاحتفالية الكبرى للترويج لمدينة الأقصر والمقرر إقامتها في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وبحسب بيان اليوم، حضر ورشة عمل موسعة مع مسئولي وممثلي الشركة المنفذة للاحتفالية والمخرج ومسؤولي الإضاءة والديكورات والموسيقى وكافة العناصر الفنية الخاصة بالاحتفالية، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدي الوزير لكل من المشروعات والشئون الفنية.

وخلال الورشة، استعرض مسؤولو وممثلي الشركة المنفذة كافة تفاصيل الأعمال الفنية والديكورات والأزياء التي سيرتديها المشاركون في الفعالية و كلمات الأغاني والموسيقي المصاحبة لها، بالإضافة الى المواد الدعائية التي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.

كما تم مشاهدة لقطات من البروفات الخاصة بالعمل الفني والتي يقوم بها فريق العمل تمهيدا للاحتفالية، حيث يعمل كافة القائمين على هذه الاحتفالية على قدم وساق لإخراج الحدث بالصورة التي تليق باسم مصر وتاريخها وحضارتها العريقة، وبجمال محافظة الأقصر والتي ستكون محط أنظار العالم أجمع.

وأوصى الوزير، ببعض التوجيهات والتعديلات في بعض التصميمات المنفذة.