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هيئة الدواء تحذر من استخدام الصبغات أثناء الفحص بالأشعة

07:24 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
هيئة الدواء تحذر من استخدام الصبغات أثناء الفحص بالأشعة

أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:

قالت هيئة الدواء المصرية، إن استخدام الصبغات أثناء الفحص تحذير من هيئة الدواء حول استخدام الصبغات أثناء الفحص بالأشعة عن طريق الحقن الوريدي بالتزامن مع تناول بعض الأدوية يؤثر على وظائف الكلى مما يسبب الإصابة باعتلال الكلى الحاد.

وأضافت هيئة الدواء، في منشور توعوي، أنه يوجد أمثلة للتداخلات الدوائية مع الصبغات، مثل بعض أدوية مرض السكرى وأدوية العلاج الكيميائي لمرضى السرطان بالإضافة إلي بعض المسكنات والمضادات الحيوية.

ونصحت بالتوقف عن استخدام هذه الأدوية لمدة من 24 – 48 ساعة قبل الحقن الوريدي للصبغات، و48 ساعة بعد الحقن فضلا عن ضرورة استشارة الطبيب.

هيئة الدواء المصرية الصبغات الفحص بالأشعة الحقن الوريدي وظائف الكلى

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